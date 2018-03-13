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Президент России высоко оценил качество селекции Краснодарского края
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Президент России высоко оценил качество селекции Краснодарского края 

РИА «ФедералПресс» 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данный центр осуществляет разработки в области селекции различных зерновых культур, ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв, а также защиты растений. Во время встречи. Президент России согласился с тем, что именно краснодарские сорта дают самый крупный урожай, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
«Сегодня мы наблюдаем эффект плодотворного сотрудничества науки и производства. Кроме того, в отрасли сельхозмашиностроения наблюдается большой рывок. Ее качество не уступает мировым стандартам. Будем развивать», — сказал Путин.
По словам Кондратьева, производство собственных семян всегда было важнейшей задачей, а в период санкций — стратегической. Он уточнил, что для развития сортов и гибридов сахарной свеклы планируется создать завод по выращиванию семенного материала свеклы в регионе.
«ФедералПресс» напоминает, что Путин поддержал инициативу о предоставлении земли кубанским фермерам без торгов в аренду.
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