На международной выставке «Интурмаркет» было представлено более 30 субъектов ярославской туриндустрии

10 — 13 марта в Москве прошла ХIII международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018». Лидеры российской и зарубежной туриндустрии, крупнейшие мировые туристические сообщества и органы власти регионов представили лучшие наработки и практики. Также обсудили перспективы развития отрасли и актуальные проблемы. Участие в выставке приняла делегация Ярославской области : представители департамента туризма, муниципальных образований, более 30 субъектов туристической индустрии. — Туризм начинает все больше влиять на развитие регионов, ему уделяется все больше внимания. Это сфера, которая может объединять много направлений и дает большой эффект в развитии экономики регионов, — сказал на открытии мероприятия заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко . — Те, кто это понял и включился в развитие туризма, — они в выигрыше. У них вклад туризма в экономику составляет более 3 процентов. В рамках деловой программы состоялось обсуждение проекта федерального закона «О Золотом кольце», инициированное департаментом туризма Ярославской области. В работе приняли участие представители городов маршрута. Законопроект призван стать импульсом развития туристической инфраструктуры. Важное условие развития Золотого кольца — выстроенный диалог между городами маршрута и федеральным центром. Сегодня эти связи активно развиваются и укрепляются. Так, при поддержке Министерства культуры маршрут приобрел статус национального проекта, и это позволит привлекать в его модернизацию максимальные ресурсы. — Регионы впервые представляют единое деловое пространство по брендовому маршруту Золотое кольцо России , — отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов . — Цель у нас одна — увеличить турпоток и желание россиян отдыхать в своей стране. Отдельным пунктом повестки деловой программы стало представление турсообществу новой концепции позиционирования Ярославской области на туристических рынках. — Концепция позиционирования городов Ярославской области позволила нам объединить их возможности в едином пространстве региона, — подчеркнула директор департамента туризма Юлия Рыбакова . — В концепции у каждого города есть свое место, свой образ, и для каждого разработана своя программа развития туристической отрасли. Общий бренд позволяет нам стать заметнее на отраслевом рынке, выработать общие стандарты качества работы туриндустрии и, как следствие, расширить потенциал региона. Значимым событием для региона стало подписание трехстороннего соглашения о реализации проекта по образовательному туризму «Живые уроки» между Правительством Ярославской области, Федеральным агентством по туризму и руководством проекта. «Живые уроки» направлены на внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в программы школьного и профессионального образования. Проект реализуется с 2012 года, в настоящее время его участниками стали уже более 30 регионов России. Работа идет в тесном взаимодействии с туроператорами, образовательными учреждениями и органами власти. Площадкой для презентации туристических проектов и объектов отраслевой индустрии стал стенд региона. В их числе — Некрасовский праздник поэзии, музей истории велосипеда «Самокатъ», агрозоопарк «Лесной берег», Ярославский художественный музей, центр водного спорта «Ветрено», этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым» и другие. На стенде прошли мастер-классы и дегустации ярославских продуктов. Также вниманию участников была представлена гастрономическая карта Ярославской области. В рамках международной выставки Wellness-центр парк-отеля «Бухта Коприно» был отмечен специальным дипломом в номинации «Лучшие банно-оздоровительные маршруты России».