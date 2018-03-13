Якутия предлагает включить лесных бизонов в Красную книгу России

ЯКУТСК , 13 марта. / ТАСС /. Власти Якутии считают необходимым занесение лесных бизонов в Красную книгу России для лучшей защиты популяции животных, которые были завезены в регион из Канады . Об этом сообщил ТАСС во вторник министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

В регионе с 2006 года реализуется проект по реинтродукции лесных бизонов в условиях таежной экосистемы. В ноябре 2017 года в качестве эксперимента первую партию этих животных, которая содержится в природном парке «Синяя» в Горном районе, выпустили на волю. Сейчас численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 184 голов.

"Возник вопрос в определении правового статуса лесного бизона. Учитывая выпуск животных в естественную среду обитания и формирование свободноживущего стада, необходимо включить его в список фауны Российской Федерации, что станет основой для занесения вида в Красную Книгу Российской Федерации", — сказал министр. По его словам, работа по занесению бизонов в региональную Красную книгу уже началась.

Он считает, что успех в разведении лесного бизона в суровых условиях Якутии указывает на перспективность этого вида и «говорит о том, что возможно дальнейшее расселение животных в таежной зоне Северо-Востока страны».

Как отметил Афанасьев, природно-климатические условия центральной Якутии подходят для разведения животных: «Это вызвано тем, что широко распространены мелкодолинные угодья. Они малодоступны для сельскохозяйственного освоения. Это свободная экологическая ниша для обитания лесных бизонов, создания их природных популяций».

Министр добавил, что выпускать животных на волю будут каждый год, что позволит увеличить поголовье бизонов на прилегающих к питомнику территориях.