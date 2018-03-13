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Донской поздравил работников заповедника «Большая Кокшага» с 25-летием
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Донской поздравил работников заповедника «Большая Кокшага» с 25-летием 

РИА Новости 13 марта 2018
Государственный природный заповедник площадью 21,5 тысячи гектаров был создан на территории Республики Марий Эл 14 марта 1993 года. Он был назван по левому притоку Волги — реке Большая Кокшага. На охраняемой природной территории обитает более 50 видов млекопитающих и 180 видов пернатых. Также здесь зафиксировано более 700 видов сосудистых растений.
В настоящее время в заповеднике успешно работает эколого-просветительский центр «Комино». Его основной задачей является пропаганда природоохранной деятельности и создание положительного отношения населения к заповеднику.
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