Донской поздравил работников заповедника «Большая Кокшага» с 25-летием

Государственный природный заповедник площадью 21,5 тысячи гектаров был создан на территории Республики Марий Эл 14 марта 1993 года. Он был назван по левому притоку Волги — реке Большая Кокшага. На охраняемой природной территории обитает более 50 видов млекопитающих и 180 видов пернатых. Также здесь зафиксировано более 700 видов сосудистых растений.

В настоящее время в заповеднике успешно работает эколого-просветительский центр «Комино». Его основной задачей является пропаганда природоохранной деятельности и создание положительного отношения населения к заповеднику.