Отели, туроператоры, музеи Подмосковья проведут презентации на выставке в Москве

Подмосковье представит свой туристический потенциал на международной выставке «MITT/Путешествия и туризм», которая откроется 13 марта в Москве , на стенде Московской области пройдут презентации ведущих музеев, туроператоров и отелей региона, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства культуры

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 13 по 15 марта пройдет 25-я Международная выставка «MITT/Путешествия и туризм». В этом году гостей и участников выставки ждет расширенный формат деловой программы в рамках новой концепции «Турбизнес 365»: более 15 мероприятий, свыше 80 российских и зарубежных спикеров, которые поделятся опытом и информацией в области инноваций и развития туристического бизнеса.

«Консолидированный стенд Московской области покажет профессиональному сообществу, что туризм в Подмосковье отличает удобная логистика, современные коммуникации, разнообразное историко-культурное наследие, красивая природа, условия для всех видов туризма и новое качество сервиса. Свои презентации на выставке проведут «Артурс VILLAGE & SPA Отель» (городской округ Мытищи ), «Moscow Country Club» (городской округ Красногорск ), «Лепота» (Талдомский район), «Величъ Кантри клаб» (Одинцовский район) и другие», — отмечается в сообщении.

Туроператоры расскажут о наиболее популярных в Подмосковье маршрутах и познакомят с новыми. Пройдут презентации туристского потенциала Талдомского района, туристских программ от паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Также презентации подготовили музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева», историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, музей-заповедник «Дмитровский кремль», предприятия народных художественных промыслов в Гжели.

«Сегодня мы становимся свидетелями меняющихся стереотипов: региональный туризм выходного дня становится туризмом круглый год, культурно-познавательный туризм — экономически выгодной отраслью региональной экономики, классические музеи и усадьбы — инновационными площадками для гостей и жителей региона любого возраста», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По ее словам, правительство Московской области создает условия для привлечения инвестиций в туризм, компенсируя расходы по строительству новых гостиниц, участвует в продвижении новых и традиционных туристических продуктов.