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Лекцию о выставочных проектах прочитают в Школе дизайна Высшей школы экономики
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Лекцию о выставочных проектах прочитают в Школе дизайна Высшей школы экономики 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Занятие «Архитектура и дизайн выставочных проектов» состоится 14 марта в Школе дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Его проведут художники Екатерина Бочавар и Алексей Трегубов.
— Эксперты поделятся опытом работы с выставочными пространствами. Расскажут о том, как профессия художника театра помогает в осмыслении и создании экспозиционного дизайна. Кроме того, они обсудят задачи, которые решает архитектор выставочного пространства, и поделятся необходимыми навыками, — сообщила руководитель пресс-службы образовательного учреждения Кристина Крутилина.
Она добавила, что Екатерина Бочавар поведает участникам о работе над проектами: «Хроника движения», «Запахи, звуки, заводы», «Соавтор». От Алексея Трегубова посетители узнают об опыте создания выставок «Наив…но» и «Любимов и время».
Вход на мероприятие бесплатный. Всем желающим нужно заранее заполнить форму регистрации. Начало в 19:00.
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