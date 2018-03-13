Лекцию о выставочных проектах прочитают в Школе дизайна Высшей школы экономики

— Эксперты поделятся опытом работы с выставочными пространствами. Расскажут о том, как профессия художника театра помогает в осмыслении и создании экспозиционного дизайна. Кроме того, они обсудят задачи, которые решает архитектор выставочного пространства, и поделятся необходимыми навыками, — сообщила руководитель пресс-службы образовательного учреждения Кристина Крутилина.

Она добавила, что Екатерина Бочавар поведает участникам о работе над проектами: «Хроника движения», «Запахи, звуки, заводы», «Соавтор». От Алексея Трегубова посетители узнают об опыте создания выставок «Наив…но» и «Любимов и время».

Вход на мероприятие бесплатный. Всем желающим нужно заранее заполнить форму регистрации. Начало в 19:00.