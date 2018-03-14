Выставка «Морским судам быть!» 15 марта откроется в Измайлове

Эта экспозиция приурочена к 330-летию со дня находки английского ботика в царской усадьбе Измайлово.

На территории городка им. Баумана Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» в четверг, 15 марта, стартует выставочный проект «Морским судам быть!», который приурочен к 330-летию со дня находки английского ботика в царской усадьбе Измайлово.

Напомним, что совсем еще юный Петр, гуляя по родовой усадьбе в селе Измайлово, в мае 1688 года нашел на Льняном дворе небольшую ветхую шлюпку (старинный английский бот). Эта находка перевернула жизнь царя-реформатора. Петр, под руководством отремонтировавшего бот голландца Карстена Брандта , получил первые навыки практики хождения под парусами.

Гости выставки, которая будет работать в малом выставочном зале, увидят уменьшенную копию английского ботика, обширный графический материал, архивные документы, фотографии, предметы такелажа, навигационные инструменты, книги по судостроению и военному делу, чертежи судов, военно-морское оружие и многое другое.

Торжественное открытие состоится в 16:00 по адресу: городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.

Выставка будет работать до 17 июня 2018 года.

Цена билета 130 рублей, для льготной категории — 50 рублей.