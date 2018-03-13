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На Лермонтовском проспекте стартовали мастер-классы по хореографии
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На Лермонтовском проспекте стартовали мастер-классы по хореографии 

Управа района Выхино-Жулебино 13 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В воскресенье, 11 марта, в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино стартовал цикл мастер-классов по хореографии, посвященный 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Занятие «Танцевальный экспресс» провела Мария Спевак: участницы попробовали свои силы в таких направлениях, как классическая хореография, джаз лайт, освоили необходимые базовые навыки.
А уже 15 марта состоится мастер-класс «Современный танец» под руководством Марты Ясеницкой.
Вход свободный. Необходима регистрация.
Подробную информацию можно узнать у Наталии Серышевой по телефону 8 (495) 700-95-47. (вт)
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