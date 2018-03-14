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Россельхознадзор обнаружил в цветах из Италии карантинную табачную белокрылку
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Россельхознадзор обнаружил в цветах из Италии карантинную табачную белокрылку 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Россельхознадзор при проведении фитосанитарного контроля в Подмосковье выявил карантинную табачную белокрылку в срезах эустом из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов эустомы будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
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