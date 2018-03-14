Россельхознадзор обнаружил в цветах из Италии карантинную табачную белокрылку

Россельхознадзор при проведении фитосанитарного контроля в Подмосковье выявил карантинную табачную белокрылку в срезах эустом из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов эустомы будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.