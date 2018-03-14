Турнир по баскетболу пройдет в поселении Марушкинское

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На базе образовательной площадки №2 школы №2057 в поселке совхоза «Крекршино» поселения Марушкинское 18 марта пройдет турнир по баскетболу.

— В течение года мы проводим достаточно большое количество спортивных соревнований. В этот раз свои силы приедут проверить ребята из поселений Первомайское и Кокошкино. Заявки на участие подали и представили школ №2070 и №1392. Наши спортсмены сейчас активно готовятся к играм. Надеемся, что они покажут хорошие результаты, — прокомментировали сотрудники администрации поселения Марушкинское.

Отметим, что начало турнира запланировано на 10:00. После финальных игр состоится церемония награждения лучших команд.