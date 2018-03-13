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Заседание правительства Московской области пройдет во вторник
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Заседание правительства Московской области пройдет во вторник 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
Правительство Московской области 13 марта соберется на заседание, которое пройдет в расширенном составе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Тринадцатого марта в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — отмечается в сообщении.
В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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