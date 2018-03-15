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Молодого человека с крупной партией наркотика задержали под Череповцом
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Молодого человека с крупной партией наркотика задержали под Череповцом 

Вологда.рф 15 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Неадекватное поведение и прогулка вдоль трассы выдала наркомана. Подозрительного мужчину правоохранители задержали в поселке Малечкино Череповецкого района.
Усадив странного молодого человека в патрульную машину, сотрудники ППС заметили, что он находится под действием наркотиков. При досмотре у 25-летнего череповчанина нашлось странное вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом 0,752 грамма, что является крупным размером.
Несмотря на заверения наркомана, что запрещенное вещество он приобрел для личного употребления, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, санкции статьи предусматривают лишения свободы на срок до 10 лет.
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