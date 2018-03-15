Молодого человека с крупной партией наркотика задержали под Череповцом

Неадекватное поведение и прогулка вдоль трассы выдала наркомана. Подозрительного мужчину правоохранители задержали в поселке Малечкино Череповецкого района.

Усадив странного молодого человека в патрульную машину, сотрудники ППС заметили, что он находится под действием наркотиков. При досмотре у 25-летнего череповчанина нашлось странное вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом 0,752 грамма, что является крупным размером.