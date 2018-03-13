В Москве открылась выставка «Республика Адыгея на Воробьевых горах»

Посетители выставочного комплекса, расположенного в метро «Воробьевы горы» смогут познакомиться с богатством традиционной народной культуры Республики Адыгея : традиционной национальной одеждой, золотым шитьем как одним из важнейших и древних видов декоративно-прикладного искусства, художественной обработкой дерева, интересными и самобытными изделиями народных художественных промыслов ведущих мастеров Республики Адыгея.

«В витринах выставлено более 100 экспонатов. Это работы мастеров народных художественных промыслов, художников и дизайнеров республики и сопроводительные материалы из Национального музея Адыгеи», рассказали в Центре народной культуры Адыгеи.

Расположение выставочного комплекса в галерее метрополитена позволит ознакомиться с культурой Адыгеи большому количеству москвичей и гостей столицы. Выставка продолжит свою работу до 30 апреля 2018 года.