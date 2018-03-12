Фестиваль «Мос/Еда!» возглавил российский рейтинг гастрономических событий марта

Столичный фестиваль «Мос/Еда!» стал лучшим событием в рейтинге ТурСтат, посвященном гастрономическим мероприятиям, проходящим в марте по всей стране.

В этот рейтинг попадают наиболее популярные среди туристов гастрономические фестивали и традиционные весенние праздники. Например, в Топ-10 (который и возглавил «Мос/Еда!») также попал санкт-петербургский фестиваль «Скатерть-самобранка», севастопольский « Крым на тарелке», «Колымское братство» ( Магадан ) и другие, представившие регионы со всей России

Специалисты ТурСтат пришли к выводу, что основными драйверами роста внутреннего туризма в России в текущем году станут именно гастрономический и событийный туризм.