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Фестиваль «Мос/Еда!» возглавил российский рейтинг гастрономических событий марта
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Фестиваль «Мос/Еда!» возглавил российский рейтинг гастрономических событий марта 

На Западе Москвы 12 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Столичный фестиваль «Мос/Еда!» стал лучшим событием в рейтинге ТурСтат, посвященном гастрономическим мероприятиям, проходящим в марте по всей стране.
В этот рейтинг попадают наиболее популярные среди туристов гастрономические фестивали и традиционные весенние праздники. Например, в Топ-10 (который и возглавил «Мос/Еда!») также попал санкт-петербургский фестиваль «Скатерть-самобранка», севастопольский «Крым на тарелке», «Колымское братство» (Магадан) и другие, представившие регионы со всей России.
Специалисты ТурСтат пришли к выводу, что основными драйверами роста внутреннего туризма в России в текущем году станут именно гастрономический и событийный туризм.
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