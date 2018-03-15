За год орловцы посетили более 5 тысяч культурных мероприятий

Орловской области в 2017 году культурно-досуговые учреждения региона на платной основе провели более 5,5 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба облправительства.

Орловские музеи подготовили 318 новых выставок, на которых побывали 165,9 тыс. человек, что на 5% больше, чем в 2016 году. Библиотеки области посетили 2,5 млн человек. Всего за год около 240 тысяч орловцев стали участниками культурных мероприятий.

В сеть государственных и муниципальных учреждений культуры региона входят 4 театра, Орловская государственная филармония, 11 музеев, 376 библиотек, 314 культурно-досуговых учреждений, 3 парка и 40 образовательных организаций.

В учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры обучаются более 660 студентов. Учреждения дополнительного образования посещают порядка 11 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет.