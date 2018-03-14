Спектакли и конкурсы проведут в библиотеках Подмосковья к юбилею Максима Горького

Подмосковные библиотеки подготовили для своих посетителей квесты, конкурсы и спектакли в честь 150-летия Максима Горького, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«В подмосковных библиотеках в честь 150-летия Максима Горького, которое отмечается 28 марта, пройдут более 60 мероприятий. Прожив бурную и насыщенную жизнь в весьма противоречивый период отечественной истории, писатель умер в подмосковных Горках, став одной из самых заметных фигур в русской литературе первой половины ХХ века», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева

Она добавила, что по тиражам издаваемых в стране книг Горький уступал лишь Льву Толстому и Пушкину, его работы в прозе и драматургии свидетельствуют о нем как о весьма незаурядной личности, которую нужно изучать.

В Одинцовском районе в библиотеке КСК «Назарьевский» в деревне Новодарьино уже работает выставка «Великий мастер слова», а 24 марта в библиотечном филиале в поселке Барвиха пройдет круглый стол о жизни и творчестве Горького.

Больше всего мероприятий ждет жителей городского округа Истра . В Центральной библиотеке имени Чехова состоится акция «Горьковские чтения», пройдет ретроспектива документальных и художественных фильмов по произведениям писателя, а в Новопетровском детском отделении «Новопетровского КДК» будут организованы тематическое заседание молодежного клуба с участием детского театрального коллектива, брейн-ринг по рассказу «Воробьишко», костюмированная викторина по горьковским сказкам.

В читальном зале «Ядроминского КДЦ» в поселке Курсаково до конца месяца продлятся опрос читателей «Знаете ли вы Горького?», а также конкурс рисунков по его произведениям и акция «Возьми томик Горького с собой».

«В библиотеках Подольска в начале марта стартовал литературный фестиваль «Читаем Горького сегодня!», включающий книжные выставки, акции, дискуссии, встречи. Среди них — традиционная видеопрезентация, которая пройдет 27 марта в библиотеке-филиале №15, кукольный спектакль «Воробьишко» в рамках проекта «Библиотечное лукошко», — добавляется в сообщении.