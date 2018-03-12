На полях Китая в разгаре весенние сельхозработы 

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)