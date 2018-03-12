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На полях Китая в разгаре весенние сельхозработы
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На полях Китая в разгаре весенние сельхозработы 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В мартовские дни всеобщего цветения на полях Китая полным ходом идут весенние сельскохозяйственные работы. (Синьхуа)
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