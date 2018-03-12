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Весеннее цветение в Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства
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Весеннее цветение в Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
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