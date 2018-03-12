Весеннее цветение в Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства

Фучжоу, 11 марта / Синьхуа / — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай / началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)

Фучжоу, 11 марта /Синьхуа/ — В Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства в Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ началось бурное весеннее цветение, которым любуются гуляющие по кампусу студенты и горожане. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)