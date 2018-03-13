Весенние виды провинции Хубэй

Эньши /пров. Хубэй/, 12 марта / Синьхуа / — На фото от 11 марта — высокоскоростной поезд мчится по железной дороге Ичан — Ваньчжоу в уезде Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай /. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи

Эньши /пров. Хубэй/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото от 11 марта — высокоскоростной поезд мчится по железной дороге Ичан — Ваньчжоу в уезде Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи

Шиянь /пров. Хубэй/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото от 11 марта — судно на реке Ханьцзян в районе Юньян городского округа Шиянь провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Чжунхун