Весенние виды провинции Хубэй 

Эньши /пров. Хубэй/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото от 11 марта — высокоскоростной поезд мчится по железной дороге Ичан — Ваньчжоу в уезде Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи
Эньши /пров. Хубэй/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото от 11 марта — высокоскоростной поезд мчится по железной дороге Ичан — Ваньчжоу в уезде Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи
Шиянь /пров. Хубэй/, 12 марта /Синьхуа/ — На фото от 11 марта — судно на реке Ханьцзян в районе Юньян городского округа Шиянь провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Чжунхун