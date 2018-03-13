Парки Москвы приглашают гостей заняться командными видами спорта

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Московские парки приглашают всех присоединиться к спортивным командам и поиграть в хоккей, волейбол или теннис. Об этом сообщили во вторник ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк».

"В шести центральных парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, работают секции, к которым можно присоединится и заняться командными видами спорта", — рассказал представитель «Мосгорпарка».

Флорбол и хоккей

В Бабушкинском парке можно бесплатно научиться играть во флорбол, один из видов хоккея с мячом. «В холодную погоду тренировки проходят в спортивном зале, а в теплое время — на спортивных площадках парка», — уточнил представитель «Мосгорпарка». Присоединиться к обычной хоккейной команде можно в парках «Фили», 50-летия Октября и усадьбе «Воронцово».

В парке «Фили» тренировки по хоккею проходят пять раз в неделю, в 50-летия Октября — трижды. Единственное условие — играть в хоккей нельзя во время проведения массовых катаний на коньках: как правило, в праздничные дни. «График работы секций составляют так, чтобы фигуристы и хоккеисты не мешали друг другу», — заверили в объединенной дирекции «Мосгорпарк». Тренировки в парке «Фили» проходят по вечерам в будние дни и по утрам — в выходные. В парке 50-летия Октября занятия проводятся по вечерам.

Сразу несколько любительских объединений по хоккею работают в усадьбе «Воронцово». «Сюда приглашают как детей, так и взрослых вне зависимости от уровня подготовки», — рассказали в «Мосгорпарке». Детей ждут на тренировки по воскресеньям с утра, взрослых — по вторникам и субботам вечером.

Волейбол, футбол и теннис

В Таганском парке действуют волейбольная секция и секция настольного тенниса. «Первая работает один раз в неделю, вторая — четыре дня в неделю по будням», — отметил представитель «Мосгорпарка».

Парк «Сокольники» летом приглашает на теннисные корты и площадку для пляжного волейбола. Присоединиться к игре могут все желающие.

Теннисные корты, где можно играть командами по два человека, можно арендовать в Измайловском парке. Также в парке круглый год работает площадка для айсштока, или баварского керлинга.

Поиграть в волейбол можно в Измайловском парке, в саду имени Баумана, Таганском парке и в парке «Красная Пресня». В этих парках летом открываются специальные площадки, куда можно прийти со своей командой или присоединиться к играющим. Площадки для волейбола и баскетбола есть в большинстве парков Москвы. В парке «Красная Пресня» также есть и футбольное поле, где проходят товарищеские матчи. —0—рмр/кнз