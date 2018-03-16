18 марта в Ярославле организуют дополнительный транспорт 

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это связано с выборами президента России. Власти хотят обеспечить доступность всех избирательных участков.
Каких маршрутов коснутся изменения?
Для жителей Заволжского района (улица Красноборская) организуют перевозку по маршруту №55К «Улица Сахарова — Ярославль Главный» с учетом следования по улице Красноборская и 1-й Сиреневый проезд до улицыУниверситетская, в прямом и обратном направлениях — 5 автобусами (интервал движения 17 минут);Для доступности избирательного участка №106, расположенного на улице Алмазная, жителям микрорайона Долматово предложат автобус по маршруту от ОП «Долматово» до ОП «Улица Алмазная» — 1 автобусом (отправление от ОП Долматово-2 в 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00). Для доступности избирательного участка №69, расположенного в общеобразовательной школе №97 «Станция Урочь» жителям массивов по улице Дачная, улица Столярная, уица Смолякова организуют перевозку автобусом по маршруту улица Дачная — Тверицы (отправление от ОП Тверицы в 08-00, 09-00,10-00, 11-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00). Для доступности избирательного участка №141, расположенного на улице Магистральная, д.50 жителям массивов по улице Дорожная, улице Приветная, улице Сельская, Авиаторов и Тракторная организуют перевозку автобусом по схеме: ул. Дорожная — ул. Тракторная — ул. Приветная — ул. Магистральная — ОП Локомотив — ОП Березовая — ул. Приветная — ул. Дорожная (отправление от ул. Дорожная в 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 19.00).