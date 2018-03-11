В провинции Сонгкхла на юге Таиланда состоялась выставка «Морской Шелковый путь»

Бангкок , 11 марта / Синьхуа / — В субботу в провинции Сонгкхла на юге Таиланда состоялась выставка «Морской Шелковый путь», на которой присутствовали около 1500 человек, в том числе заместитель премьер-министра страны Виссану Креа-Нгам, посол КНР в Таиланде Люй Цзянь, представители таиландских политических кругов, китайской диаспоры на юге страны и местного населения.

В своем выступлении Виссану Креа-Нгам отметил, что исторически на Таиланд оказали глубокое влияние контакты с Китаем, и сотрудничество между двумя государствами приносит Таиланду только пользу. Он призвал все круги общественности провинции Сонгкхла полностью использовать преимущества региона как портала в АСЕАН на современном «Морском Шелковом пути» и принять активное участие в развитии в рамках «Пояса и пути».

Люй Цзянь в свою очередь указал, что Китай придерживается принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования в ходе содействия реализации инициативы «Пояс и путь». Китай будет и дальше увеличивать открытость внешнему миру и совместно со всеми сторонами продвигать строительство в рамках «Пояса и пути», не только в укреплении сотрудничества инфраструктуры, но и в сопряжении политики, правил и стандартов, чтобы взаимодействие принесло пользу всему миру.

На нынешней выставке были представлены фотографии, рассказывающие об истории старого города Сонгкхла, исторических зданиях в китайском стиле, памятниках китайской культуры, а также модели парусных судов, которые в прошлом ходили от юго-восточного побережья Китая в Сонгкхлу. Мероприятие было направлено на ознакомление таиландцев с тесными контактами между южными районами страны и «Морским Шелковым путем» и содействие активному участию всех кругов общественности страны в реализации инициативы «Пояс и путь». —0—