Ещё
В провинции Сонгкхла на юге Таиланда состоялась выставка «Морской Шелковый путь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В провинции Сонгкхла на юге Таиланда состоялась выставка «Морской Шелковый путь» 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Бангкок, 11 марта /Синьхуа/ — В субботу в провинции Сонгкхла на юге Таиланда состоялась выставка «Морской Шелковый путь», на которой присутствовали около 1500 человек, в том числе заместитель премьер-министра страны Виссану Креа-Нгам, посол КНР в Таиланде Люй Цзянь, представители таиландских политических кругов, китайской диаспоры на юге страны и местного населения.
В своем выступлении Виссану Креа-Нгам отметил, что исторически на Таиланд оказали глубокое влияние контакты с Китаем, и сотрудничество между двумя государствами приносит Таиланду только пользу. Он призвал все круги общественности провинции Сонгкхла полностью использовать преимущества региона как портала в АСЕАН на современном «Морском Шелковом пути» и принять активное участие в развитии в рамках «Пояса и пути».
Люй Цзянь в свою очередь указал, что Китай придерживается принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования в ходе содействия реализации инициативы «Пояс и путь». Китай будет и дальше увеличивать открытость внешнему миру и совместно со всеми сторонами продвигать строительство в рамках «Пояса и пути», не только в укреплении сотрудничества инфраструктуры, но и в сопряжении политики, правил и стандартов, чтобы взаимодействие принесло пользу всему миру.
На нынешней выставке были представлены фотографии, рассказывающие об истории старого города Сонгкхла, исторических зданиях в китайском стиле, памятниках китайской культуры, а также модели парусных судов, которые в прошлом ходили от юго-восточного побережья Китая в Сонгкхлу. Мероприятие было направлено на ознакомление таиландцев с тесными контактами между южными районами страны и «Морским Шелковым путем» и содействие активному участию всех кругов общественности страны в реализации инициативы «Пояс и путь». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Весенние сельскохозяйственные работы в Китае На полях Китая в разгаре весенние сельхозработы Птица среди цветов в Центральном Китае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России327
Порошенко поставили ультиматум по Крыму78
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение