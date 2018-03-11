В Китае взрослые и дети сажают деревья

Пекин, 10 марта / Синьхуа / — В Китае наступила весна, и взрослые и дети вместе с равным энтузиазмом принимают участие в посадке деревьев. (Синьхуа)

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ — В Китае наступила весна, и взрослые и дети вместе с равным энтузиазмом принимают участие в посадке деревьев. (Синьхуа)

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ — В Китае наступила весна, и взрослые и дети вместе с равным энтузиазмом принимают участие в посадке деревьев. (Синьхуа)

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ — В Китае наступила весна, и взрослые и дети вместе с равным энтузиазмом принимают участие в посадке деревьев. (Синьхуа)