Тибетский АР — пристанище для черношейных журавлей

Лхаса, 10 марта / Синьхуа / — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай /. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)

Лхаса, 10 марта /Синьхуа/ — На фото — черношейные журавли в снегу в уезде Линьчжоу /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Тибетский АР сейчас стал временным домом для более 8000 редких черношейных журавлей. (Синьхуа/Пурбу Чжаси)