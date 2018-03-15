Игорь Николаев похвалил музыкальные способности дочери Леонида Агутина 

Певец Леонид Агутин поделился в Instagram роликом с участием своей младшей дочери Елизаветы. Девушка живет в США, но часто присылает родителям различные видео и фото, рассказывая о своей жизни и интересах. Так, например, у Леонида Агутина появилось видео, на котором Лиза играет на гитаре.
Лизон упражняет музон,
подписал ролик певец.
Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 14, 2018 в 4:49 PDT В результате, музыкальными способностями девушки восхитились не только подписчики артиста. Свой комментарий под видеозаписью оставил и друг Леонида Агутина, композитор Игорь Николаев.
У Лизы постановка кисти и аппликатура отличная! Молодец!
похвалил он дочь певца.
Многие подписчики также заметили, что Лиза очень похожа на своего отца: «Лиза как две капли воды на папу похожа», «Папина копия! Счастливая!», «Удивительное сочетание мамы и папы», «Дочь своего отца». Отметим, Леонид Агутин — дважды папа. Его дочь Полина родилась в 1996 году в отношениях с балериной Марией Воробьевой (пара просуществовала с 1994 по 1997 год). Вторая дочь, Елизавета, появилась на свет в 1999 году в союзе с певицей Анжеликой Варум (супруги вместе с 1997 года). Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Июл 24, 2017 в 10:46 PDT К сожалению, родители не часто видят их общую дочь, ведь она живет в США. Тем не менее, родители стараются прилетать к ней в гости как можно чаще. Девушка в некотором смысле пошла по стопам своих родителей. Лиза тоже любит музыку, но другого стиля. Она уже создала свою рок-группу Without Gravity («Без притяжения»), с которой выступает на концертах в школах. Девушка сама пишет музыку, играет на гитаре. Тем не менее выступать с дочерью дуэтом Анжелика Варум или Леонид Агутин пока не собираются. Ведь девочка увлекается совершенно иной музыкой. Кроме того, ребенок даже и слышать ничего не хочет о любой помощи в музыкальной индустрии от родителей. Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Июл 8, 2017 в 3:43 PDT Заметим, что буквально недавно Леонид Агутин объяснил, почему отправил дочь в пять лет жить в США. По словам артиста, это была «вынужденная мера» — воспитывать девочку могли только родственники, живущие там. Кстати, молодой человек Лизы тоже увлекается музыкой. Правда, некоторое время назад он столкнулся с массой негатива в Сети, и Анжелике Варум даже пришлось публично встать на его защиту. Вот ещё фоточку нашёл с нашего юбилея. Мы и дочка со своим Марком. Марк — прям Д’Артаньян, не иначе.)) Кстати, талантливейший музыкант. Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Янв 26, 2018 в 11:54 PST Фото: Instagram @agutinleonid Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!