Игорь Николаев похвалил музыкальные способности дочери Леонида Агутина

У Лизы постановка кисти и аппликатура отличная! Молодец!

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