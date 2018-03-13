Специалисты ликвидировали открытый фонтан газа на месторождении Ямала 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытый фонтан газа, возникший на разведочной газовой скважине в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили во вторник в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.
"13 марта в 14:05 мск открытый фонтан на скважине… ликвидирован. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Нерегулируемый выброс газа без возгорания произошел 10 марта утром в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине № 221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения. Пострадавших и последствий для потребителей, а также рисков загрязнения окружающей среды не было. После выброса скважина была обесточена, а персонал — эвакуирован на безопасное расстояние.
Инцидент произошел на скважине дочернего зависимого общества «РН-Газ», 100% которого принадлежит "Роснефти". Основные виды деятельности: добыча, подготовка, транспортировка, переработка и реализация природного газа и газового конденсата. Регионы деятельности — ЯНАО, Иркутская область.