Специалисты ликвидировали открытый фонтан газа на месторождении Ямала

"13 марта в 14:05 мск открытый фонтан на скважине… ликвидирован. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Нерегулируемый выброс газа без возгорания произошел 10 марта утром в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине № 221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения. Пострадавших и последствий для потребителей, а также рисков загрязнения окружающей среды не было. После выброса скважина была обесточена, а персонал — эвакуирован на безопасное расстояние.