Ещё
Итоги дня в МХЛ: вылет «Красной Армии» и «Русских Витязей» из плей-офф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги дня в МХЛ: вылет «Красной Армии» и «Русских Витязей» из плей-офф 

Чемпионат.com 23 часа назад
Фото: Медиа-центр
В Молодёжной хоккейной лиги состоялись четвёртые матчи первого раунда плей-офф МХЛ. Серии продолжаются до трёх побед. «Реактор» на домашнем льду потерпел поражение от «Стальных Лисов», встреча завершилась со счётом 3-1. Общий счёт в серии стал 2-2.
«Русские Витязи» уступили ярославскому «Локо» в овертайме со счётом 2:3 ОТ. «Локо» выиграл серию со счётом 3-1.
«Красная Армия» потерпела поражение от «Динамо» СПб со счётом 1:2 и вылетела из плей-офф (1-3).
«Ирбис» одолел «Мамонтов Югры» со счётом 3:1 и сравнял счёт в серии (2-2).
Чемпионат.com: последние новости
Забег «Апрель»: регистрация закрывается сегодня. Открытие бегового сезона Бабаев: колену Акинфеева досталось, но это просто сильный ушиб На каких аренах Восточной конференции КХЛ продаётся пиво
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля482
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России397
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе40
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение