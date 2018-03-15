Итоги дня в МХЛ: вылет «Красной Армии» и «Русских Витязей» из плей-офф

В Молодёжной хоккейной лиги состоялись четвёртые матчи первого раунда плей-офф МХЛ. Серии продолжаются до трёх побед. «Реактор» на домашнем льду потерпел поражение от «Стальных Лисов», встреча завершилась со счётом 3-1. Общий счёт в серии стал 2-2.

«Русские Витязи» уступили ярославскому «Локо» в овертайме со счётом 2:3 ОТ. «Локо» выиграл серию со счётом 3-1.

«Красная Армия» потерпела поражение от «Динамо» СПб со счётом 1:2 и вылетела из плей-офф (1-3).

«Ирбис» одолел «Мамонтов Югры» со счётом 3:1 и сравнял счёт в серии (2-2).