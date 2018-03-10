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В Сокольниках представили уникальный внедорожник «Москвич-415С»
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В Сокольниках представили уникальный внедорожник «Москвич-415С» 

Газета Daily 10 марта 2018
В московском парке «Сокольники», в рамках выставки раритетных автомобилей «Олдтаймер-Галерея» представили уникальный советский внедорожник «Москвич-415С».
Показанный экземпляр был собран в 1950-х годах прошлого века на заводе МЗМА. Его заказывало само Министерство обороны СССР. Нельзя не отметить, что внешний вид внедорожника походит на его американский аналог Willys MB. Публике же была представлена модернизированная версия автомобиля с 45-сильным двигателем и 4-ступенчатой механической трансмиссией.
С 1960 года серийное производство модели было прекращено, и сейчас ее можно лицезреть лишь в музеях.
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