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Более десяти монгольских турфирм представили свои туристические продукты на выставке "ITB Berlin-2018"
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Более десяти монгольских турфирм представили свои туристические продукты на выставке "ITB Berlin-2018" 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Фото: Алтайская правда
Улан-Батор, 12 марта /Синьхуа/— Более десяти монгольских компаний представили свои туристические продукты и сопутствующие туризму услуги на Международной туристической выставке «ITB Berlin-2018», прошедшей с 7 по 11 марта в столице Германии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды и туризма Монголии.
На этот раз Монголию на ней представлял министр окружающей среды и туризма Н. Цэрэнбат и другие официальные лица.
Как отмечают специалисты, участие монгольской делегации в одной из крупнейших в мире международной туристической выставке ITB имеет большое значение для укрепления позиции Монголии на международном туристическом рынке, повышения осведомленности заинтересованных сторон о воздействии путешествий и туризма на общество и окружающую среду и увеличения потока иностранных туристов в Монголию.
В рамках участия в этом мероприятии Н. Цэрэнбат провел ряд двусторонних встреч с генеральным секретарем Всемирной туристской организации /ЮНВТО/ Зурабом Пололикашвили и государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Хансом-Йоахимом Фухтелем.
В ходе прошедших встреч стороны обговорили ряд важных вопросов, касающихся создания Международного центра исследования и развития туризма в Монголии, сбора статистических данных в туризме Монголии, внедрения международной методологии и стандартов Всемирной туристской организации в туристической отрасли Монголии.
При этом стороны пришли к договоренности помочь Монголии получить поддержку в продвижении туристского маркетинга на целевых рынках зарубежных стран и предоставлении возможности монгольским специалистам турсферы пройти стажировку в Германии.
Около 10 000 турфирм из 186 стран представили туристические услуги и продукты своих регионов на территории площадью 160 000 кв. метров на выставочном комплексе Messe Berlin во время 52-й международной туристической выставки «ITB Berlin-2018». —0—
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