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Роспотребнадзор проконсультирует москвичей по вопросам цифровых рынков
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Роспотребнадзор проконсультирует москвичей по вопросам цифровых рынков 

Москва24 13 марта 2018
Фото: Москва24
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей в торговых центрах Москвы по вопросам цифровых рынков. Об этом сообщается на портале столичного управления ведомства.
Тематические встречи с покупателями проведут в крупнейших ТЦ города в рамках Всемирного дня прав потребителей. Посетителям дадут рекомендации по их правам при покупке товаров и оказании различных услуг.
На стойках, где будут организованы рабочие места специалистов, можно будет получить образцы претензий и памятки для потребителей.
Консультации для москвичей будут проходить в течение всего марта. Лично проконсультироваться со специалистом также можно будет в общественной приемной управления Роспотребнадзора по адресу: Москва, Графский переулок, дом 4, корпус 3.
Всемирный день потребителей ежегодно отмечается 15 марта с 1983 года. В 2018 году он проходит под девизом «Making digital marketplaces fairer» — «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».
График выездных консультаций жителей можно посмотреть тут.
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