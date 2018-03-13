Роспотребнадзор проконсультирует москвичей по вопросам цифровых рынков

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей в торговых центрах Москвы по вопросам цифровых рынков. Об этом сообщается на портале столичного управления ведомства.

Тематические встречи с покупателями проведут в крупнейших ТЦ города в рамках Всемирного дня прав потребителей. Посетителям дадут рекомендации по их правам при покупке товаров и оказании различных услуг.

На стойках, где будут организованы рабочие места специалистов, можно будет получить образцы претензий и памятки для потребителей.

Консультации для москвичей будут проходить в течение всего марта. Лично проконсультироваться со специалистом также можно будет в общественной приемной управления Роспотребнадзора по адресу: Москва, Графский переулок, дом 4, корпус 3.

Всемирный день потребителей ежегодно отмечается 15 марта с 1983 года. В 2018 году он проходит под девизом «Making digital marketplaces fairer» — «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

График выездных консультаций жителей можно посмотреть тут.