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Московское правительство учредило Международный экспертный совет по вопросам экологии
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Московское правительство учредило Международный экспертный совет по вопросам экологии 

Парламентская газета 7 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы, пишет «Вечерняя Москва».
В ведомстве совета будет разработка рекомендация для исполнительной власти, коммунальщиков и промышленных предприятий по защите окружающей среды. Экспертный совет должен представить предложения по новой экологической политике столицы на период до 2030 года.
В документе отмечается, что целью экспертного совета является повышение качества окружающей среды в городе и обеспечение экологической безопасности.
Также с 1 января 2019 года вступит в действие закон в отношении 300 крупных предприятий страны, предусматривающий внедрение новых технологий, которые обеспечат понижение вредных выбросов в окружающую среду.
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