Московское правительство учредило Международный экспертный совет по вопросам экологии

В ведомстве совета будет разработка рекомендация для исполнительной власти, коммунальщиков и промышленных предприятий по защите окружающей среды. Экспертный совет должен представить предложения по новой экологической политике столицы на период до 2030 года.

В документе отмечается, что целью экспертного совета является повышение качества окружающей среды в городе и обеспечение экологической безопасности.

Также с 1 января 2019 года вступит в действие закон в отношении 300 крупных предприятий страны, предусматривающий внедрение новых технологий, которые обеспечат понижение вредных выбросов в окружающую среду.