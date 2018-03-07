Донской: федеральный заказник «Новосибирские острова» поможет развитию туризма в Арктике

России МОСКВА , 7 марта. / ТАСС /. Появление заказника на Новосибирских островах поможет сохранить редкие виды растений и животных и будет способствовать развитию экологического туризма в Арктике. Такое мнение высказал глава Минприроды Сергей Донской в связи с утверждением распоряжения о создании в Якутии соответствующей федеральной особо охраняемой природной территории.

Распоряжение о создании заказника федерального значения «Новосибирские острова» в Якутии подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Площадь нового заказника — почти 6,6 млн га.

"Создание заказника на Новосибирских островах необходимо для сохранения островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике", — привели слова Донского в пресс-службе Минприроды.

Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни. На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесенная в Красную книгу России, крупка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий, внесенные в Красную книгу Якутии.