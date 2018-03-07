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Донской: федеральный заказник «Новосибирские острова» поможет развитию туризма в Арктике
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Донской: федеральный заказник «Новосибирские острова» поможет развитию туризма в Арктике 

ТАСС 7 марта 2018
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Появление заказника на Новосибирских островах поможет сохранить редкие виды растений и животных и будет способствовать развитию экологического туризма в Арктике. Такое мнение высказал глава Минприроды России Сергей Донской в связи с утверждением распоряжения о создании в Якутии соответствующей федеральной особо охраняемой природной территории.
Распоряжение о создании заказника федерального значения «Новосибирские острова» в Якутии подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Площадь нового заказника — почти 6,6 млн га.
"Создание заказника на Новосибирских островах необходимо для сохранения островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике", — привели слова Донского в пресс-службе Минприроды.
Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни. На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесенная в Красную книгу России, крупка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий, внесенные в Красную книгу Якутии.
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