Власти Кубани выделят более 140 миллионов на восстановление части набережной в Сочи 

«ФедералПресс» напоминает, что в январе в Сочи шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. В частности, пострадали брусчатка и ограждения, а также растения на берегу.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев постановил выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству природных ресурсов региона 141,5 млн рублей. Средства пойдут для на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной защиты территории Имеретинской низменности, сообщает «Интерфакс».