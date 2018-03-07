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Власти Кубани выделят более 140 миллионов на восстановление части набережной в Сочи
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Власти Кубани выделят более 140 миллионов на восстановление части набережной в Сочи 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что в январе в Сочи шторм разрушил часть набережной Олимпийского парка. В частности, пострадали брусчатка и ограждения, а также растения на берегу.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев постановил выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству природных ресурсов региона 141,5 млн рублей. Средства пойдут для на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной защиты территории Имеретинской низменности, сообщает «Интерфакс».
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