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Ботанический сад МГУ выступил с эко-инициативой
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Ботанический сад МГУ выступил с эко-инициативой 

На Западе Москвы 6 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Специалисты этой уникальной научной площадки призывают не дарить букеты из живых цветов на 8 Марта, а заменить их растениями в горшках.
Оказывается, выращивание цветов на срезку, а также их транспортировка, наносит экологии планеты серьезный урон. На каждый гектар плантаций в Африке ежедневно тратят до 50-ти тысяч литров воды, не говоря уже об удобрениях, которыми отравляют почву. А доставка 100 миллионов роз из Африки и Южной Америки на самолетах и рефрижераторах приводит к выбросам в атмосферу девяти тысяч тонн двуокиси углерода. Экологи бьют тревогу: за последние 500 лет полностью вымерли 844 вида животных, а 23% млекопитающих и 16% птиц во всем мире находятся на грани исчезновения.
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