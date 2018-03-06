Ботанический сад МГУ выступил с эко-инициативой

Специалисты этой уникальной научной площадки призывают не дарить букеты из живых цветов на 8 Марта, а заменить их растениями в горшках.

Оказывается, выращивание цветов на срезку, а также их транспортировка, наносит экологии планеты серьезный урон. На каждый гектар плантаций в Африке ежедневно тратят до 50-ти тысяч литров воды, не говоря уже об удобрениях, которыми отравляют почву. А доставка 100 миллионов роз из Африки и Южной Америки на самолетах и рефрижераторах приводит к выбросам в атмосферу девяти тысяч тонн двуокиси углерода. Экологи бьют тревогу: за последние 500 лет полностью вымерли 844 вида животных, а 23% млекопитающих и 16% птиц во всем мире находятся на грани исчезновения.