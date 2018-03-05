На территории ВАО отмечено около 70 видов краснокнижных растений

Порядка семидесяти растений и свыше 100 видов животных, занесенных в Красную книгу, зафиксировано на природных территориях ВАО. Об этом сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды А. Кульбачевский.

По словам главы ведомства, регулярно отмечаются такие пернатые, как желна, ястреб-перепелятник, серая неясыть, обыкновенный гоголь, длиннохвостая синица. Среди животных можно встретить ежей, зайцев, также можно наблюдать следы ласок, горностаев.

А. Кульбачевский уточнил, что сотрудники «Мосприроды» проводят биотехнические мероприятия по поддержанию популяции и разнообразия животного мира. На природных территориях подкармливают зверей и птиц, развешивают кормушки и искусственные гнездовья. Более того, на природных территориях ВАО регулярно высаживают редкие виды травянистых растений.