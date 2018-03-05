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На территории ВАО отмечено около 70 видов краснокнижных растений
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На территории ВАО отмечено около 70 видов краснокнижных растений 

Управа района Косино-Ухтомский 5 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Порядка семидесяти растений и свыше 100 видов животных, занесенных в Красную книгу, зафиксировано на природных территориях ВАО. Об этом сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды А. Кульбачевский.
По словам главы ведомства, регулярно отмечаются такие пернатые, как желна, ястреб-перепелятник, серая неясыть, обыкновенный гоголь, длиннохвостая синица. Среди животных можно встретить ежей, зайцев, также можно наблюдать следы ласок, горностаев.
А. Кульбачевский уточнил, что сотрудники «Мосприроды» проводят биотехнические мероприятия по поддержанию популяции и разнообразия животного мира. На природных территориях подкармливают зверей и птиц, развешивают кормушки и искусственные гнездовья. Более того, на природных территориях ВАО регулярно высаживают редкие виды травянистых растений.
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