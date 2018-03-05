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В Китае построят город-лес
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В Китае построят город-лес 

ТАСС 5 марта 2018
На юге Китая в автономном районе Гуанси на севере города Лючжоу появится Лесной город. Как сообщает официальный сайт автора проекта итальянского архитектора Стефано Боэри, под строительство отведено 175 га холмистого берега реки Люцзян. В ближайшие годы на этой территории возведут жилые дома, офисные здания, гостиницы, больницы, школы и другие объекты инфраструктуры. Фасады всех зданий, как и территория между домами, будут засажены растениями. С основной частью города зеленый квартал свяжет скоростной электропоезд.
"В Китае, — объясняет медиапорталу GOOD Боэри, — каждый год примерно 50 млн человек покидают села, увеличивая размеры городов, пока те не превращаются в своего рода монстров, где живут миллионы и миллионы людей. Мы предлагаем альтернативу: систему небольших и полностью зеленых городов".
Новый квартал рассчитан на 30 тыс. жителей. При этом здесь будет высажено 40 тыс. деревьев и еще около миллиона других растений 100 различных видов. Предполагается, что зеленые насаждения позволят городу ежегодно поглощать 10 тыс. т углекислого газа и задерживать еще 57 т различных загрязнений. К тому же растения будут выделять примерно 900 т кислорода в год. Все это позволит заметно улучшить качество воздуха и снизить негативное влияние города на окружающую среду. Завершение строительства намечено на 2035 г.
Этот проект, как отмечает Боэри, может стать первым в мире инновационным поселением, сочетающим рекордное число экологических стратегий: благодаря использованию геотермальной энергии для отопления зданий и солнечным батареям на крыше, производящим электричество, Лесной город Лючжоу будет энергетически самодостаточен, а вертикальное озеленение поможет не только уменьшить загрязнение воздуха, но и снизить среднюю температуру воздуха внутри зданий, создать эффективный шумовой барьер и даже способствовать повышению биоразнообразия, предоставляя место обитания для птиц, насекомых и других мелких животных.
Материал предоставлен проектом "+1".
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