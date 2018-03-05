Донской предложил использовать зеленую энергетику для добычи биткоинов

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что для производства биткоинов предпочтительнее было бы использовать мощности зеленой энергетики. Об этом он сообщил RT.

"При майнинге на самом деле потребляется много энергии. В определенной степени это, конечно, может через выбросы, через парниковые газы иметь определенное влияние на экологию тех регионов, где находятся такие энергетические мощности. Если число майнеров будет расти, соответственно, будут расти и риски", — сказал Донской.

Он подчеркнул, что зеленая энергетика имеет меньшие выбросы и, следовательно, меньше влияет на экологию.

"У этого направления хорошие перспективы в будущем. Что касается нашей страны, то здесь есть довольно большие свободные мощности, например в Сибири и на Дальнем Востоке", — добавил Донской.