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Глава Минприроды рассказал, как сделать майнинг безопасным для экологии
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Глава Минприроды рассказал, как сделать майнинг безопасным для экологии 

RT на русском 5 марта 2018
Для майнинга стоит использовать мощности зелёной энергетики, заявил в интервью RT министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. По словам главы ведомства, при майнинге потребляется много энергии, что может через выбросы иметь определённое влияние на экологию тех регионов, где находятся такие энергетические мощности.
«Мы считаем, что было бы предпочтительнее для производства биткоинов использовать мощности зелёной энергетики, которая имеет меньшие выбросы и, следовательно, меньше влияет на экологию. У этого направления хорошие перспективы в будущем. Что касается нашей страны, то здесь есть довольно большие свободные мощности, например в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Донской.
Министр выразил уверенность в том, что в сибирских регионах эта тема сейчас активизируется.
Полная версия интервью — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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