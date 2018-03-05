В Майкопе проведут конкурс на лучшую природоохранную работу

Школьники республиканской столицы примут участие в муниципальном этапе творческого экологического конкурса «Ты мне нужен».

Как пояснили в городском комитете по образованию, конкурс направлен на повышение экологической культуры ребят, углубление знаний юных майкопчан об охраняемых раннецветущих растениях Республики Адыгея и их значении для природы Кавказа.

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям: «Берегите первоцветы!» (конкурс открыток, листовок и поделок), «Ты мне нужен… » (конкурс рисунков), «Эко-объектив» (конкурс видеороликов и кинорепортажей), «Островок природы» (литературный конкурс для педагогов).

Творческий экологический турнир продлится до конца марта.

Лучшие работы будут представлены на республиканском этапе конкурса.