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В Майкопе проведут конкурс на лучшую природоохранную работу
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В Майкопе проведут конкурс на лучшую природоохранную работу 

АиФ Адыгея 5 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
Школьники республиканской столицы примут участие в муниципальном этапе творческого экологического конкурса «Ты мне нужен».
Как пояснили в городском комитете по образованию, конкурс направлен на повышение экологической культуры ребят, углубление знаний юных майкопчан об охраняемых раннецветущих растениях Республики Адыгея и их значении для природы Кавказа.
Конкурс будет проходить по нескольким номинациям: «Берегите первоцветы!» (конкурс открыток, листовок и поделок), «Ты мне нужен… » (конкурс рисунков), «Эко-объектив» (конкурс видеороликов и кинорепортажей), «Островок природы» (литературный конкурс для педагогов).
Творческий экологический турнир продлится до конца марта.
Лучшие работы будут представлены на республиканском этапе конкурса.
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