Грузия отмечает День матери

Ежегодно 3 марта в Грузии отмечают День матери. Цель этого праздника — закрепить семейные устои и особо отметить значение в нашей жизни главного человека, передает телеканал «МИР 24».

Независимо от возраста дети в этот день поздравляют матерей и склоняют головы в знак любви и благодарности. В крупных городах страны в День матери проводятся различные мероприятия.

Так, сегодня Тбилисский ботанический сад открыл весенний сезон. Столбик термометра показывает плюс 15, травка зеленеет, а на деревьях вот-вот распустятся листья. Весна не заставила себя ждать, в связи с чем многие решили провести праздник на природе. На свежий воздух выбираются семьями и большими компаниями.

Кстати, женщинам и матерям в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными. Примечательно, что ни одного «мужского» праздника в грузинском календаре нет.

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