Тысячи датских хризантем из Литвы сожгли в Ленобласти вместе с вредителями

Насекомых, схожих по морфологическим признакам с одним из цветочных вредителей, обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки партии датских хризантем на территории пункта карантина растений «Ямбургский», расположенного в Кингисеппе В пресс-службе ведомства сообщили, что цветы прибыли из Литвы . Изучением образцов занялись специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. После проведенных исследований они подтвердили наличие опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Собственник принял решение об уничтожении зараженной продукции. В результате, как отметили в пресс-службе, 3820 хризантем были сожжены.