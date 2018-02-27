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Тысячи датских хризантем из Литвы сожгли в Ленобласти вместе с вредителями
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Тысячи датских хризантем из Литвы сожгли в Ленобласти вместе с вредителями 

Интересант 27 февраля 2018
Насекомых, схожих по морфологическим признакам с одним из цветочных вредителей, обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки партии датских хризантем на территории пункта карантина растений «Ямбургский», расположенного в Кингисеппе.
В пресс-службе ведомства сообщили, что цветы прибыли из Литвы. Изучением образцов занялись специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. После проведенных исследований они подтвердили наличие опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса.
Собственник принял решение об уничтожении зараженной продукции. В результате, как отметили в пресс-службе, 3820 хризантем были сожжены.
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