10-13 апреля в ЦДХ пройдет выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT»

На протяжении многих лет мероприятие объединяет на одной площадке маркетологов, аналитиков рынка, разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства и заказчиков. Здесь представлено всё необходимое для продвижения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения сложных маркетинговых задач: рекламная полиграфия от вёрстки до печати, сувенирная продукция от дизайна до нанесения на любые изделия, цифровые и традиционные системы для продвижения в местах продаж, интернет-сервисы, оборудование и расходные материалы. Важнейший раздел выставки — продвижение на местах продаж и сопровождение ритейла. Отвечая запросам рынка, развивается направление digital signage.

В творческой, но профессиональной среде выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» заключаются выгодные сделки и партнерские соглашения. Ежегодно мероприятие посещают около 10 000 специалистов. Целевая аудитория: руководители и сотрудники отделов маркетинга и рекламы, представители розничной торговли, брендов и коммерческие компании, рекламные агентства.

Разделы выставки:

Дизайн, брендинг, креатив

Продвижение товаров на местах продаж, POSM, Displays

Digital signage

Shop design

Рекламная полиграфия

Сувенирная промопродукция

Материалы и оборудование

Интернет-реклама

Новогодняя продукция

Образование

Пресса

В 2018 году параллельно с «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» будет проходить выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» — проект, являющийся продолжением Первой Московской биеннале дизайна, с успехом прошедшей в апреле 2017 года.

"ДИЗАЙН NEXT" — это платформа для взаимодействия всех участников дизайн процесса, представляющая новые идеи и концепции дизайна будущего. Впервые на площади более 4000 квадратных метров будут представлены экспериментальные проекты и программы, которые проверяют на прочность привычные представления о дизайне, а также подвергают решительному пересмотру его внешние и внутренние междисциплинарные границы.

На выставке можно будет увидеть экспозиции от Британской высшей школы дизайна, МГХПА им. С. Г. Строганова, школы дизайна НИУ ВШЭ , а также Фестиваль универсального дизайна и лучшие дизайнерские проекты Чехословакии и Польши 60-х годов XX века.

Деловая программа:

Выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT»— это крупный международный форум, где при участии отраслевых ассоциаций ежегодно проводятся бизнес-конференции, семинары, мастер-классы и профессиональные конкурсы.

В 2018 году в рамках выставки пройдут многочисленные мероприятия деловой программы: Международный бизнес-форум «Маркетинг в ритейле», Ритейл Практикум, Блоки: Брендинга, Ритейла, Сувенирной продукции, Дизайна, Digital, Теле— и кинорекламы, Социальной рекламы, Event-технологий, Прессы и мультимедиа, SMM, Маркетинговых услуг.

В Блоке теле— и кинорекламы пройдут показы работ лауреатов конкурсов «25 каДР», EPICA Awards ( Англия ), AICP ( США ), Clio Awards (США), Adstars ( Корея ) и ADFuture ( Россия ).

Спецпроекты:

В 2018 году в рамках мероприятия откроется экспозиция 14-го конкурса POSM и in-store коммуникаций POPAI RUSSIA AWARDS. 64 компании представят 425 проектов. В 2017 году на рассмотрение жюри было представлено 320 дисплеев. Конкурс занимает третье место в мире после США и Франции по объему представленных POS-дисплеев и проектов, а также представляет несколько специальных номинаций.

Санкт-Петербурга, Акцентом выставки станет международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Проект охватывает все направления по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления, а также по подготовке праздничных мероприятий. Конкурс объединяет и максимально полно демонстрирует возможности рынка, тенденции и инновации, успешные решения. В 2017 году 15 участников представили на конкурс 62 проекта в 11 номинациях. В конкурсе приняли участие компании из Москвы Уфы , а также компании из Польши и Чехии . Экспозицию конкурса за 4 дня работы посетило более 7000 человек. В состав жюри 2018 войдут главы администраций крупнейших городов РФ, представители администраций ТЦ и ТРЦ, архитекторы, дизайнеры, эксперты в области ритейл-брендинга и визуального мерчандайзинга.

18-й профессиональный конкурс телевизионной рекламы «25 каДР» является некоммерческим проектом, цель которого — представить сегмент телевизионной рекламы на выставке. В конкурсе принимают участие рекламные ролики, принятые заказчиками и вышедшие в эфир в течение 2017 года. Жюри конкурса состоит из продюсеров продакшн-компаний, выставивших ролики на конкурс.

Специалисты могут зарегистрироваться и получить приглашение на «ДИЗАЙН И РЕКЛАМУ NEXT» на сайте выставки.

Часы работы выставки:

10 апреля с 10-00 до 19-00 11-13 апреля с 10-00 до 18-00 Место проведения:

119049 Москва, Крымский Вал, 10, Центральный Дом художника

Организатор: «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Тел. : 8 (495) 657 9922

Email: e.art@expopark.ru