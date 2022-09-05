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5 сентября

В рамках ВЭФ-2022 обсуждают итоги работы по сохранению амурского тигра в мире

ТВ БРИКС

Впервые за 12 лет представители профильных ведомств, ученые, эксперты, зоозащитники из 13 стран в рамках ВЭФ-2022 обсуждают итоги работы глобальной программы по сохранению амурского тигра в мире. В большинстве стран обитания тигра созданы национальные парки, особоохраняемые природные территории и действуют реабилитационные центры. Важная задача - укрепить международное сотрудничество в этом направлении и обменяться опытом с теми, кто добился успеха в деле сохранения тигра.

В рамках ВЭФ-2022 обсуждают итоги работы по сохранению амурского тигра в мире
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Видео: CGTN, партнер сети TV BRICS

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