В рамках ВЭФ-2022 обсуждают итоги работы по сохранению амурского тигра в мире

Впервые за 12 лет представители профильных ведомств, ученые, эксперты, зоозащитники из 13 стран в рамках ВЭФ-2022 обсуждают итоги работы глобальной программы по сохранению амурского тигра в мире. В большинстве стран обитания тигра созданы национальные парки, особоохраняемые природные территории и действуют реабилитационные центры. Важная задача - укрепить международное сотрудничество в этом направлении и обменяться опытом с теми, кто добился успеха в деле сохранения тигра.