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51 минуту назад

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Газета.Ruиещё 3

В России набирает обороты одна из разновидностей телефонного мошенничества, при котором пользователей заставляют перезвонить злоумышленникам. Об этом предупреждает «Лаборатория Касперского».

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что человек получает письмо, в котором нет каких-либо вредоносных ссылок и вложений, но присутствует сообщение. В нем может говориться, что со счета пользователя пытаются снять крупную сумму, и, чтобы отменить транзакцию, необходимо позвонить по указанному номеру телефона. Согласно данным «Лаборатории Касперского», с марта по июнь 2022 года было зафиксировано около 350 тыс. подобных писем по всему миру. Схема набирает обороты, и на один лишь июнь пришлось около 100 тыс. подобных сообщений.

Эксперты отмечают, что вишинг (разновидность телефонного мошенничества) может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций. Первый этап такой схемы — рассылка спама. Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному злоумышленниками номеру, то ее начинают «обрабатывать» с целью выманить конфиденциальные данные, либо убедить перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство программы для удаленного управления. В последнем случае мошенники могут выводить деньги со счета жертвы без ее участия.

По словам экспертов компании, чаще всего подобные письма скрываются под видом уведомлений от крупных интернет-магазинов, платежных систем и прочих ресурсов, чтобы заставить пользователя действовать быстро и необдуманно. Как правило, злоумышленники в случае звонка со стороны пользователя звучат весьма убедительно и могут торопить или запугивать жертву, чтобы у нее не было времени подумать.

Интернет,Лаборатория Касперского,
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