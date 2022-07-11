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8 часов назад

ИБ-специалист Янбулатов: утилита для установки пиратской Windows способна красть данные

Газета.Ruиещё 2

Использование пиратской версии операционной системы Windows грозит кражей личных данных с компьютера пользователя. О потенциальных угрозах для россиян из-за нелицензионного софта заявил «Ленте.ру» аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов.

Эксперт назвал последствия установки пиратской Windows
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалист предупредил, что в пиратскую версию Windows может быть вшит вирус. Также киберпреступники используют и другой способ: для нелицензионной версии Windows якобы нужно ввести лицензионный ключ.

«Пользователь скачивает так называемую утилиту «Активатор»: эта программа позволяет временно или навсегда активировать пиратскую систему, но при этом внедряет в ОС вредоносный код», — добавил Янбулатов.

По словам эксперта, обнаружить или исправить проблемы в подобных ситуациях крайне сложно, ведь официальные обновления от Microsoft не будут доступны для пиратской ОС. Злоумышленники помимо кражи информации с ПК могут получить возможность управлять чужим компьютером или заблокировать его.

Согласно действующему российскому законодательству, гражданина страны могут привлечь к ответственности, если он распространяет пиратский софт или использует его в коммерческой деятельности, заключил эксперт.

Ранее специалисты выясняли, что встроенный в операционную систему Windows антивирус «Защитник Windows» на некоторых процессорах замедлял работу компьютеров.

Интернет,Microsoft,
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