Эксперт назвал последствия установки пиратской Windows

Использование пиратской версии операционной системы Windows грозит кражей личных данных с компьютера пользователя. О потенциальных угрозах для россиян из-за нелицензионного софта заявил «Ленте.ру» аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов.

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Специалист предупредил, что в пиратскую версию Windows может быть вшит вирус. Также киберпреступники используют и другой способ: для нелицензионной версии Windows якобы нужно ввести лицензионный ключ.

«Пользователь скачивает так называемую утилиту «Активатор»: эта программа позволяет временно или навсегда активировать пиратскую систему, но при этом внедряет в ОС вредоносный код», — добавил Янбулатов.

По словам эксперта, обнаружить или исправить проблемы в подобных ситуациях крайне сложно, ведь официальные обновления от Microsoft не будут доступны для пиратской ОС. Злоумышленники помимо кражи информации с ПК могут получить возможность управлять чужим компьютером или заблокировать его.

Согласно действующему российскому законодательству, гражданина страны могут привлечь к ответственности, если он распространяет пиратский софт или использует его в коммерческой деятельности, заключил эксперт.