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4 часа назад

Власти России обязали Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play

Чемпионат.comиещё 15

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании Google. Причина в том, что корпорация якобы навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора. Всё дело в запрете на использование сторонних способов оплаты в Google Play.

Власти России обязали Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметили в ведомстве, действия Google содержат признаки злоупотребления доминирующим положением. На исполнение предупреждения ФАС дала компании месяц, в противном случае ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления.

Ответ от Google ФАС пока не получила.

Интернет,ФАС России,Google,
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