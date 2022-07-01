"Ъ": Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии фирменного ПО в России

Американская компания Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга, сообщает "Коммерсантъ". Система Nvidia Grid для разделения ядер на серверной видеокарте позволяет поставщикам услуг облачного гейминга использовать одну видеокарту сразу на нескольких виртуальных компьютерах, тем самым увеличивая количество возможных пользователей. По словам основателя Loudplay Виталия Стародубова, прекращение действия лицензий для компаний, использующих по большей части систему Nvidia Grid, будет означать повышение цен на предоставляемые услуги. То есть, если компания ранее могла с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid обслуживать сразу восемь игроков, то теперь только двух. Между тем, некоторые эксперты выразили уверенность в том, что отказ от продления лицензий Nvidia может также привести к проблемам в работах суперкомпьютеров в ряде российских компаний. Сообщается, что Nvidia не будет блокировать уже действующие лицензии. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что стоимость видеокарт в России за три месяца упала на 40%.