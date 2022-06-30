Антивирус Windows снижает производительность процессоров Intel на 6%

Встроенный в операционную систему Windows антивирус «Защитник Windows» замедляет работу компьютеров на базе процессоров Intel 8 и 11 поколений. Сообщение об этом появилось на сайте издания PC Gamer.

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На проблему обратил внимание Кевин Глин, разработчик бенчмарков и программ для оптимизации производительности компьютеров RealTemp, ThrottleStop и Counter Control. Работая над ThrottleStop, он заметил, что «Защитник Windows» задействует все аппаратные счетчики производительности Intel Core, хотя обычно антивирусы не используют столько ресурсов.

Нагрузка сама по себе не является проблемой для Windows, но периодически она становится причиной конфликта «Защитника Windows» с другими программами, обратившимися к счетчиками. Кроме того, Глин заметил, что во время работы встроенного антивируса производительность его процессора Intel Core i9 10 850K падает примерно на 6%.