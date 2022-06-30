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30 июня

Антивирус "Защитник Windows" снижает производительность процессоров Intel на 6%

Газета.Ruиещё 1

Встроенный в операционную систему Windows антивирус «Защитник Windows» замедляет работу компьютеров на базе процессоров Intel 8 и 11 поколений. Сообщение об этом появилось на сайте издания PC Gamer.

Антивирус Windows снижает производительность процессоров Intel на 6%
Фото: Газета.руГазета.ру

На проблему обратил внимание Кевин Глин, разработчик бенчмарков и программ для оптимизации производительности компьютеров RealTemp, ThrottleStop и Counter Control. Работая над ThrottleStop, он заметил, что «Защитник Windows» задействует все аппаратные счетчики производительности Intel Core, хотя обычно антивирусы не используют столько ресурсов.

Нагрузка сама по себе не является проблемой для Windows, но периодически она становится причиной конфликта «Защитника Windows» с другими программами, обратившимися к счетчиками. Кроме того, Глин заметил, что во время работы встроенного антивируса производительность его процессора Intel Core i9 10 850K падает примерно на 6%.

По словам разработчика, проблеме могут быть подвержены все процессоры Intel, выпущенные после 2007 года.

Интернет,Наука и техника,Intel,
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