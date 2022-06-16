Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук в четверг, 16 июня.

— Google LLC (признан — прим. «ВМ») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства РФ в области персональных данных — прим. «ВМ»), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей, — рассказала Гуринчук.

Тем временем российская дочерняя компания корпорации Google планирует обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Это следует из уведомления на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.