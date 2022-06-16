Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук в четверг, 16 июня.
— Google LLC (признан — прим. «ВМ») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства РФ в области персональных данных — прим. «ВМ»), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей, — рассказала Гуринчук.
Тем временем российская дочерняя компания корпорации Google планирует обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Это следует из уведомления на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.
Также счета и имущество российского отделения Google на общую сумму в 500 миллионов рублей были арестованы по иску НТВ. Ранее телекомпания уже обращалась в Арбитражный суд с заявлением к Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и ООО «Гугл» о взыскании судебной неустойки за блокировку аккаунта телеканала на платформе YouTube.