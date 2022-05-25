В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
14 минут назад

США определились с позицией по вопросу отключения России от интернета

Вероника Полынина

Госдепартамент США призвал компании, обеспечивающие интернет-соединение, не отключать Россию от глобальной Сети, чтобы не лишать россиян доступа к информационным ресурсам, сообщает «Лента.ру».

США определились с позицией по вопросу отключения России от интернета
Фото: ReutersReuters

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не останется без интернета, потому что «российские мозги» обеспечат стране «нормальное существование» и «передовые позиции» в вопросах интернет-коммуникации.

С момента начала специальной военной операции на Украине множество западных компаний приостановили работу в России или разорвали отношения с российскими клиентами. В их числе оказались и компании, отвечающие за работу интернет-инфраструктуры. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в апреле заявлял «Интерфаксу», что никто извне не заинтересован в отключении интернета в России. Такие действия приведут к разделению интернета на множество национальных сегментов, кроме того, если отключить Россию, без интернета останутся Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения, потому что они получают связность через РФ.

Интернет,В мире,Наука и техника,Сергей Лавров,Госдеп США,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители