США определились с позицией по вопросу отключения России от интернета

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не останется без интернета, потому что «российские мозги» обеспечат стране «нормальное существование» и «передовые позиции» в вопросах интернет-коммуникации.

С момента начала специальной военной операции на Украине множество западных компаний приостановили работу в России или разорвали отношения с российскими клиентами. В их числе оказались и компании, отвечающие за работу интернет-инфраструктуры. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в апреле заявлял «Интерфаксу», что никто извне не заинтересован в отключении интернета в России. Такие действия приведут к разделению интернета на множество национальных сегментов, кроме того, если отключить Россию, без интернета останутся Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения, потому что они получают связность через РФ.